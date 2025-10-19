فليك مهدد بالغياب عن الكلاسيكو بعد طرده أمام جيرونا

يواجه الألماني هانز فليك مدرب برشلونة خطر الغياب عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد في 26 أكتوبر الجاري، بعدما طُرد في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه ضد جيرونا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقاً لما كشفته شبكة «ذا أتلتيك»، فإن فليك (60 عاماً) تلقى بطاقة حمراء مباشرة من الحكم خيسوس خيل مانزانو إثر تصفيقٍ اعتبره الحكم سلوكاً ساخراً من قراراته، خاصة بعد أن أضاف أربع دقائق فقط كوقت بدل ضائع بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1).

وبعد حصول فليك على البطاقة الصفراء الأولى بسبب تصفيقه، واصل الاعتراض على القرار ليُشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء، ويُجبر على مغادرة المنطقة الفنية قبل لحظات من نهاية المباراة.

وبحسب لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن فليك مهدد بعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل، ما سيحرمه من قيادة فريقه من على الخط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورغم الطرد، التقطت الكاميرات فليك وهو يحتفل من مقاعد البدلاء بهدف الانتصار الذي سجله رونالد أراوخو في الدقيقة 93، ليمنح برشلونة فوزاً ثميناً (2-1) بعدما أدرك البلجيكي أكسيل فيتسل التعادل لجيرونا عقب هدف بيدري الافتتاحي.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى للمدرب الألماني مع البطاقات؛ ففي ديسمبر 2024، تم طرده أيضاً خلال مباراة ريال بيتيس بعد احتجاجه بشدة على ركلة جزاء احتسبت ضد فريقه، وتعرض حينها للإيقاف مباراتين.

ورغم تصدر برشلونة جدول الليجا مؤقتاً بعد الفوز، فإن النادي يعيش حالة قلق حقيقية من احتمال غياب مدربه عن واحدة من أهم مباريات الموسم أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.