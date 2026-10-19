مدبولي: ملف التعليم يحتل الأولوية القصوى للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن ملف التعليم بالنسبة لمصر يحتل الأولوية القصوى من منطلق أن تقدم أى دولة يقاس بجودة التعليم ومتطلبات العصر، وهذا التحدى فى هذا الملف كبير جدا فى كثير من الدول وعلينا أن نتابع ما يحدث حاليا فى كثير من الدول، وهذه الدول ليس لديها التحديات الضخمة التى توجد لدينا.

وأضاف مدبولي، خلال مداخلة له بجلسة تحت عنوان " ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل" على هامش منتدى مصر 2026: كان لدينا عجز فى المعلمين والمدرسين كانوا غير مؤهلين لتدريس المناهج الجديدة ولكن اليوم قطعنا شوط كبير فى حل هذه المشاكل التى تراكمت على مدار سنين، ولكن الفترة المقبلة التركيز سيكون على جودة ومنظومة التعليم.

وبشأن تطبيق شهادة البكالوريا المصرية، قال مدبولي، إن الطلاب فى التعليم الدولى يحصلون على فرص متعددة فى الامتحانات ولكن فى الثانوية العامة العادية فرصة واحدة والطالب إذا تعب أو تعرض لمشكلة صحية لن يستطيع أن يعوض الامتحان، وانا قلب بيتقطع حينما أقرأ أن طالبا مات بسبب منظومة امتحانات الثانوية العامة، قائلا: فى منظومة البكالوريا المصرية تم مساواة الطلاب بزملائهم فى المدارس الدولية الذين يحصلون على فرص متعددة وأولياء الأمور يدخلون هذه المدارس بمبالغ كبيرة .

وأكد مدبولي، أن تطوير المناهج أمر ضرورى لأن هناك يوميا تغيير وجديد فى العلوم المختلفة وخاصة الرياضيات والعلوم ومن ثم يجب أن تكون المناهج محدثة حتى يصل للطالب ما هو جديد وطبيعى أن يتم النظر للمناهج كل فترة زمنية لمواكبة التغييرات.

وبشأن إضافة التاريخ والعربى للمجموع فى المدارس الدولية وشكاوى أولياء الأمور، قال مدبولي هل أحد نظر لأبنائنا فى هذه المدارس ومدى إجادتهم للغة العربية؟ وده خطر كبير على الأمن القومي وتدخلنا لحماية أبنائنا.