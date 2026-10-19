باسم يوسف: ماتش كورة قد يتحول على السوشيال ميديا إلى شتائم بين شعوب عربية

قال الإعلامي باسم يوسف إن السوشيال ميديا تستطيع تضخيم خلاف محدود مرتبط بمباراة كرة قدم، وتحويله إلى موجة من الشتائم والإهانات والتوتر بين جماهير وشعوب عربية، حتى يصبح حجم الصراع أكبر بكثير من السبب الذي بدأ منه.

وأضاف في كلمة مسجلة عن بُعد، عُرضت خلال اليوم الأول من «منتدى مصر 2026»، أن الجمهور شاهد أكثر من مرة خلافات بدأت بسبب مباراة أو موقف رياضي، ثم امتدت سريعًا من مناقشة الحدث إلى تبادل الإساءات والصور النمطية بين أبناء بلدين شقيقين.

وأوضح أن وجود أسباب حقيقية للاختلاف أمر وارد، بينما تسهم المنصات في توسيع دوائره وتحويل حالة الزعل المحدودة إلى خصومة واسعة، قائلًا: «الخلاف والزعل ده بيتكبر ويتضخم، وما تعرفش وصل لإيه».

وأشار يوسف إلى أن كثافة المنشورات والتعليقات وحجم التفاعل تمنح الخلاف صورة أكبر من حجمه الحقيقي خارج العالم الرقمي، وتدفع المشاركين فيه تدريجيًا من مناقشة الواقعة إلى مهاجمة شعوب كاملة وتحميلها مسئولية الأزمة.

وأكد أن العلاقات الحقيقية بين الشعوب العربية تستند على مساحات واسعة من القرب والمحبة والمصالح المشتركة، وهي أعمق من المعارك التي تتشكل على المنصات الرقمية، داعيًا إلى وعي أكبر بطريقة عمل السوشيال ميديا حتى يظل الاختلاف في حدوده الطبيعية، بعيدًا عن الكراهية والانقسام.

ويُذكر أن «منتدى مصر 2026» انطلقت فعالياته اليوم الاثنين 19 أكتوبر وتستمر حتى 24 أكتوبر تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، ويقدم منصة للحوار بين المواطنين والخبراء وصناع القرار حول مسارات التنمية وأولويات المرحلة المقبلة.

وتتوزع مناقشات المنتدى على محاور رئيسية تشمل بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد، ويتضمن اليوم الأول جلسات تتناول التعليم والشباب والرياضة والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية.