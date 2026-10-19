مبادرة لتطوير منطقة الصيادين بشاطئ غرب بورسعيد وتحويلها إلى واحة خضراء

تابعت لمياء الجيار رئيس حي غرب محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة شاطئ غرب بورسعيد، والتي تتضمن أعمال التجميل والتطوير لتحويل منطقة تجمع الصيادين إلى مزار جمالي وواحة خضراء لبيئة مستدامة.

وأوضحت لمياء الجيار، في بيان إعلامي، أن المبادرة تأتي تجسيدًا للتعاون المثمر والمشترك بين الأجهزة التنفيذية للحي، والمشاركة المجتمعية الواعية من سواعد صيادي بورسعيد، ومشاركة سيارات ومعدات شركة خدمات النظافة في دعم المبادرة الميدانية، من خلال تنفيذ أعمال ري الزراعات والمسطحات الخضراء التي قام الصيادون بزراعتها وتدشينها على الشاطئ مباشرةً، وذلك للحفاظ عليها وضمان نموها واستدامتها.

وتفقدت ميدانيًا سير العمل ومستجدات التنفيذ، التي شملت قيام سيارات شركة النظافة بري المساحات الخضراء والزهور الجديدة، لضمان الحفاظ على نضارتها واستدامتها، وتهيئة وتنسيق أرضية الموقع بالكامل لإضفاء مظهر حضاري يتكامل مع الطبيعة الخلابة للشاطئ، واستمرار رفع كل القمامة والمخلفات أولًا بأول لمنع أي تشوه بصري والحفاظ على البيئة البحرية صحية ونظيفة.

وتابعت لمياء الجيار، استكمال المساحات الخضراء المخصصة لتصبح المنطقة لوحة طبيعية مبهجة للزوار والصيادين على حد سواء.

وأكدت أن هذا التكاتف الثلاثي بين أجهزة الحي، ووعي الصيادين وأهالي المنطقة، يمثل نموذجًا راقيًا للمشاركة المجتمعية والوعي البيئي، ويثبت أن الحفاظ على جمال بورسعيد هو مسؤولية مشتركة تتكلل دائمًا بالنجاح عند تضافر الجهود.

وأشارت رئيسة حي غرب إلى أن الدعم التنفيذي مستمر دون انقطاع لتوفير كل التسهيلات والمعدات اللازمة لرعاية هذه المزروعات والمسطحات الخضراء على مدار الساعة، بما يضمن استدامة هذا المنظر الجمالي والحضاري الذي يليق بمكانة محافظة بورسعيد وشواطئها.