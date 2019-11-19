الشرطة الفرنسية تجري تحقيقا داخليا عقب إصابة متظاهر من السترات الصفراء

فتحت شرطة العاصمة الفرنسية باريس تحقيقا داخليا عقب إصابة أحد متظاهري السترات الصفراء جراء تصدي الشرطة للمتظاهرين.

وظهر مقطع فيديو يوضح سقوط ما يبدو أنه قنبلة غاز مسيلة للدموع على رأس متظاهر ما أدى إلى إصابته بإصابات في العين.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن شرطة باريس قولها إنه تم إحالة الحادث إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية وهي الهيئة المنوطة بالتحقيق في مزاعم سوء سلوك الشرطة.

ووقعت يوم السبت الماضي مناوشات بين الشرطة الفرنسية وناشطين في ذكرى مرور عام على انطلاق حركة السترات الصفراء المناهضة للسياسات الحكومية التي يرى الناشطون أنها تنحاز للأغنياء، حيث قامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا تحطيم نوافذ مركز تسوق واقتحامه.