الاتحاد السعودي يجري قرعة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين الاثنين المقبل

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إجراء قرعة دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الاثنين المقبل.

وذكر الاتحاد السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :"من المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 خلال الفترة من الرابع إلى السابع من ديسمبر المقبل".

وتأهل لدور الـ32 كل من جدة، والهلال، والبكيرية، والوحدة، والفيحاء، والجبلين، والمجزل، وأبها، والجيل، والروضة، والأهلي، والصفا، والدرع، والفتح والنجوم، والشعلة، والاتفاق، والطائي، وضمك، ونجران، والخليج، والعين، والأخدود، والعربي، والاتحاد، والعدالة، والنصر، وأحد، والرائد، والتعاون، والفيصلي، والشباب.