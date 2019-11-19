قال النائب أحمد الفرشوطي، عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت، إن الاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس، بدير جبل "الرزيقات" بمحافظة الأقصر، يشهد حالة عظيمة من الألفة والتأخي بين جميع المشاركين سواء مسلمين أو مسيحيين، مشيرا إلى أن جميع المشاركين في الاحتفالية يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة وهذا يبين حالة التأخي عكس ما يتم ترويجه بأن هناك حالة من الانشقاق وعنصرية بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وأضاف "الفرشوطي"، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس يبعث رسالة لكل دول العالم بأن المصريين نسيج واحد ولن يستطيع أحد التفريق أو الوقيعة بينهم، لأن المصريين يتمتعون بالاتحاد وهناك حالة انسجام غير عادية بين جميع طوائف الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي، موجها رسالة للشباب قائلا: "سيبكم من الفيس بوك ولا تنساقوا وراء التيارات المعادية لمصر والممولة من الخارج ويعلم الجميع نواياهم الخبيثة التي لا تريد الخير والاستقرار لمصر، وانظروا لحالة الألفة والتأخي بين جميع المصريين ولا تساعدوا أعداء الوطن في الترويج لمخططهم".