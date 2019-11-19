إيوان ماكجريجور يحصد 40 مليون دولار فى أول أسبوع عرض لـ«المستبصر»

استطاع فيلم الرعب والإثارة «Doctor Sleep» او «المستبصر» للنجم إيوان ماكجريجور، من تحقيق 40 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، عقب مرور أسبوع على طرحه بصالات السينما.

بلغت إيرادات الفيلم فى شباك التذاكر الأمريكى 18 مليون دولار وحصد 22.1 مليون دولار بالسوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 45 مليون دولار تقريبا.

الفيلم من كتابة وإخراج مايك فلاناجان وهو مقتبس من رواية بنفس العنوان لستيفن كينج وتدور قصته فى اطار رعب بعد سنوات من أحداث (The Shining)، حيث يحاول (دان تورينسى) الوقوف أمام جماعة طائفية دموية وخطيرة، حيث تتعمد القضاء على الأطفال الذين يحملون قدرات خارقة، وعندما يقابل فتاة تحمل قدرات غريبة، يقرر حمايتها مهما تكلف الأمر.

يشارك فى البطولة: ريبيكا فيرجسون، كليج كوران، روبرت لونجستريت، جاكوب ترمبلى، جوسيلان دوناهو، ﺗﺄﻟﻴﻒ ستيفن كينج، ﺇﺧﺮاﺝ مايك فلاناجان.