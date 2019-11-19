«مصر للطيران» وشركة «بوينج» العالمية تبحثان التعاون المشترك

بحث الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مع السيد ستانلي ديل رئيس شركة بوينج العالمية الجديد، سبل دعم التعاون بين الشركتين، وذلك خلال لقائهما على هامش فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019.

وأعرب أحمد عادل - خلال اللقاء - عن سعادته وفخره بالتعاون الدائم مع شركة بوينج ، والذي امتد لمجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها، مؤكدا أن مصر للطيران شريك رئيسي لشركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر بيان لشركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء أنه تم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون المشترك، وذلك في ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها شركة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي حيث تتطلع الشركتان إلى مزيد من التعاون الفعال كونهما من أكبر وأعرق الشركات، كما تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج وتجمع بينهما علاقات وروابط بلغت أكثر من 50 عاماً.

من جانبه، أكد ستانلي علي تقديم الدعم الكامل لشركة مصر للطيران، وآخرها انضمام 6 طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، بالإضافة الي إنهاء إجراء انضمام طائرتين من نفس الطراز.