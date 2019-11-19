 الإمارات وزيمبابوى تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك - بوابة الشروق
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الإمارات وزيمبابوى تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

أبوظبي - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 7:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 7:38 م

بحث محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مع إمرسون منانجاجوا رئيس جمهورية زيمبابوي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال استقباله لـ منانجاجوا الذي يزور الإمارات لحضور " منتدى الأعمال الإفريقي العالمي " في دبي.

وذكرت وكالة الانباء الإماراتية أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بجانب العلاقات الإماراتية - الإفريقية وما تشهده من نماء على المستويات المختلفة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية فضلا عن القضايا محل الاهتمام المشترك.

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