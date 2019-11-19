الأمم المتحدة تصف الوضع في إيران بـ«المقلق» وتدعو لاحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم /الثلاثاء/ عن قلقه إزاء استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية ، وما تردد من أنباء حول انتهاكات للقانون الدولي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز " الإخبارية نقلا عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قوله ، "إننا

لدينا تقارير تؤكد أن عدد القتلى في مظاهرات إيران بالعشرات"، واصفا الوضع في إيران بـ"المقلق"، داعيا - في الوقت ذاته - السلطات الإيرانية لإعادة خدمة الإنترنت، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.

من جهته، دعت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مريم رجوي - في رسالة - جموع الشباب الإيراني للانضمام إلى صفوف المحتجين، معتبرة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها "نظام الملالي" حسب تعبيرها.

يذكر أن الاحتجاجات انتشرت في مختلف أنحاء إيران، على خلفية رفع أسعار البنزين بنسبة 50% على الأقل ، فيما توعدت السلطات في البلاد بتصعيد إجراءاتها الأمنية، وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحتجين.