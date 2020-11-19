 وزيرا الخارجية الكويتي والأردني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا الخارجية الكويتي والأردني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

وزارة الخارجية الكويتية - ارشيفية
وزارة الخارجية الكويتية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:29 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:29 م
بحث وزير الخارجية وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الوزيران، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية ، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في كافة المجالات.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من كبار المسؤولين الكويتيين.

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