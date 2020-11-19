المقاصة يقدم لاتحاد الكرة أوراقا تثبت صحة موقفه في شكوى أوتشو

قدم مسؤولو نادي مصر المقاصة أوراقًا لاتحاد الكرة المصري، تفيد بصحة موقفه جراء الشكوى التي قدمها لاعبه الأوغندي خالد أوتشو، لفسخ عقده مع ناديه بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان أوتشو قد تقدم بشكوى لاتحاد الكرة طالبا فسخ تعاقده مع المقاصة، والانضمام لصفوف فريق الاتحاد السكندري بسبب مستحقاته المتاخرة لدى الفريق الفيومي، تصل إلى ما يقرب من سبعة أشهر ما يزيد على 80 ألف دولار.

ونفى نادي مصر المقاصة ذلك وقدم لاتحاد الكرة ما يثبت صحة سداده مستحقات اللاعب، ذاكرًا ما مرت به النادي والأندية في ظل أزمة كورونا، وذلك بعد أن قدم اللاعب شكواه إلى عدة جهات أخرى أبرزها، اتحاد كرة القدم الأوغندي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن أوتشو انضم إلى مصر المقاصة في يوليو عام 2019 بعد مشاركته مع منتخب أوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر، قادما من نادي تشرشل براذرز الهندي في صفقة انتقال حر.