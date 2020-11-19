الزراعة: البدء في عمل مفرغ سمكي بسيوة

أعلن المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، البدء في عمل مفرغ سمكي بواحة سيوة، مع تحديد المكان المناسب مع تشجيع المزارعين على إقامة المزارع السمكية أولًا، والتوجه الاقتصادي للزراعة التكاملية؛ للاستفادة من مياه المزارع بدلًا من السماد، وتربية الأسماك بدلًا من نقلها.

كذلك تطبيق نظم الزراعة الآلية، والدفع بالمعدات والآلات الزراعية والأجهزة اللازمة من جرارات وماكينات فرم وقلابات الكمبوست والميكنة الزراعية، مع الحفاظ على الزراعة العضوية والحفاظ عليها بسيوة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقده وزير الزراعة، خلال فعاليات زيارته الميدانية لواحة سيوة، اليوم الخميس، بمرافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

وعمر عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري، والدكتور عبد الله زغلول القائم رئيس مركز بحوث الصحراء، ومديري الزراعة والطب الييطري بمطروح، والعميد عصام عبد الغني رئيس مدينة سيوة، وشيوخ وعواقل سيوة.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بتعظيم وتطبيق نظم الري الحديثة، والمساعدة في تصميم الشبكات، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كذلك العمل على تقديم الكميات المطلوبة من التقاوي الزراعية، خاصة القمح والشعير المدعمة بتخفيض أو مجاني؛ لتحقيق أقصى استفادة للأهالي.