هنأ الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد ميلاده، قائلًا: «رجل أنقذ البلد من حرب أهلية أوشكت أن تندلع».

وأضاف بكري، أثناء تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، «رجل عاش ويعيش من أجل الآخرين، واتخذ القرار الصعب في الوقت المناسب، وانحاز لثورة الشعب المصري في 30 يونيو».

وتابع: «شخصية عسكرية كانت دائما حريصة على أمن واستقرار مؤسسات هذا البلد، ولعب أدوارًا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وتحديدًا منذ 25 يناير 2011»، مضيفًا: «عندما جاءت ساعة الجد وقف بجانبنا ولم يتخاذل، ولم يقل أننا قد نجر له مشكلات عديدة».

واستطرد: «اتحدى، هو يبني وغيره يهدم، وبتيجي له لحظات نفسية صعبة مثلما حدث في ندوة بنادي الجلاء يوم 31 أكتوبر 2013، عندما دخل وبدأوا التصفيق، قال: أيوة أنا محتاج شوية عواطف، لأنه في النهاية إنسان من دم ولحم لا بد أن يشعر بمن حوله ويشعرون به».

وواصل: «كل سنة وانت طيب يا ريس، لأنك رجل اللحظة المناسبة.. نقف في النهاية ونقول: لولا شجاعة هذا الرجل وأصالته ووطنيته وعسكريته ما كان لهذا البلد بأن يقف على قدميه».

وتحل، اليوم الخميس، الموافق 19 نوفمبر 2020، ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الـ66، ودشن آلاف المصريين هشتاج بعنوان «عيد ميلاد السيسي حبيبنا» تصدر الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات المصغرة «تويتر» احتفالًا به.