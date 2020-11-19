محافظ كفر الشيخ يشيد بالعاملين بالمراكز التكنولوجية لتنفيذ برنامج لغة الإشارة

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدورة المنعقدة بالتعاون بين إدارة التدريب الإداري بمحافظة كفر الشيخ، ووحدة حقوق الإنسان بالديوان، ومديرية التربية والتعليم، لتنفيذ برنامج "لغة الإشارة" لموظفي إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بالمحافظة تحت إشراف عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتنفيذاً لاستراتيجية المحافظة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال تفقده ومتابعته لتنفيذ البرنامج تحت شعار "الإتاحة حياة" بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالديوان، ووسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن التدريب يؤهل موظفي خدمات الشباك بإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية إلى خدمة المترددين على تلك الإدارات من المواطنين ذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، وذلك لخدمتهم بسهولة ويسر باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة من تلك الجهات، موجهاً بتذليل جميع العقبات أمام المواطنين وحسن تقديم الخدمات لهم، وتأهيل الموظفين ببعض الإدارات التي تستلزم التعامل المباشر معهم، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من الأهمية بمكان، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، وأن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، إن تأهيل بعض الموظفين بإدارتي خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية على لغة الاشارة، اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان، لتيسير التعامل مع ذوي الهمم من الصم والبكم وتمكينهم من إيجاد موظفين يستقبلون رسالتهم وطلباتهم بسهولة ويسر.

وأكد كريم السماحي، مدير ادارة التدريب بالمحافظة، أن إدارة التدريب تقدم برامجها لرفع مستوى الموظف الحكومي وتأتي مثل هذه البرامج استجابة لحاجة ملحة ولسد الاحتياج وهذا هو الهدف الرئيسي للتدريب، مشيراً إلى أن ورشة العمل تأتي في اطار تفعيل مشاركة المحافظة في اجندات التدريب لتأهيل العاملين بها في كل المجالات الخدمية، فضلاً عن الاستفادة من المتخصصين في كافة المجالات يحاضر في الورشة التدريبية نخبة من الكوادر المتخصصة في مجال لغة الإشارة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إن ورشة العمل تأتي انطلاقاً من دور وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة لتذليل العقبات أمام كافة المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن لغة الاشارة تعد وسيلة تواصل غير صوتية يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم عن طريق استخدام حركات اليدين وتعابير الوجه وحركات الشفاه وحركة الجسم.

جدير بالذكر؛ أن البرنامج جاء في إطار التعاون المثمر بين إدارة التدريب الإداري بالمحافظة، ووحدة حقوق الإنسان، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ التي وفرت المتخصصين من مدربي لغة الإشارة لتقديم البرنامج الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية بقاعة التدريب الإداري بالديوان العام.