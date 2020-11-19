 التشيك تخطط لإعادة فتح المدارس الابتدائية وتخفيف قيود كورونا نسبيا - بوابة الشروق
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التشيك تخطط لإعادة فتح المدارس الابتدائية وتخفيف قيود كورونا نسبيا

علم التشيك
علم التشيك
براغ - د ب أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 6:25 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 6:25 م

قال وزير التعليم التشيكي روبرت بلاجا للصحفيين، إنه يجب إعادة فتح المدارس الابتدائية في البلاد يوم 30 نوفمبر في ظل تباطؤ انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وسيعود تلاميذ الصف الثالث والرابع والخامس في المدارس الابتدائية إلى التعليم العادي في الفصل، وستتبع الفصول المتبقية نظام التناوب.

يشار إلى أن الصف الأول والثاني استأنفا الدراسة في الفصل الأسبوع الجاري.

وقال وزير الصحة يان بلاتني إنه سيقترح خفض مستوى الخطر من الجائحة غدا الجمعة، مما سيسمح بتخفيف بعض إجراءات التباعد الاجتماعي اعتبارا من يوم الاثنين.

ويعني انخفاض مستوى المخاطر تخفيض حظر التجول ليكون بين 11 مساء و 5 صباحا وزيادة الحد الأقصى للتجمعات في الأماكن العامة من شخصين إلى 6 أشخاص.

وتطالب الحكومة البرلمان بمد حالة الطوارئ التي تسمح بالإبقاء على إجراءات التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد.


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