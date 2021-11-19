بايدن في برقية لميشال عون: نقف إلى جوار الشعب اللبناني

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس ميشال عون تلقى برقية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة عيد الاستقلال، وأكد له "وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني، لا سيما في الوقت الذي يواجه فيه هذه التحديات".

وأشار بايدن في البرقية، إلى "علاقات الشراكة المديدة والمتجذرة"، التي "تربط كلٌّ من لبنان والولايات المتحدة"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأكد بايدن لنظيره اللبناني وقوف الولايات المتحدة المتواصل إلى جانب لبنان "في الوقت الذي يواجه فيه الشعب اللبناني تحديات معاصرة.