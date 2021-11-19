الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الحكومة العمل القائم لمعالجة العلاقات مع الخليج

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم العلاقات اللبنانية ـــ الخليجية والعمل القائم على أكثر من صعيد من اجل معالجتها.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن المباحثات جاءت انطلاقا من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموما، والسعودية ودول الخليج خصوصاً.

كما تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات الأخيرة.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن المباحثات تطرقت إلى نتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية المكلفة متابعة مختلف المواضيع التي تعمل الحكومة على درسها واعداد اللازم لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعاود جلساته قريبا.