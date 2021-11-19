القضاء التونسي يفرض غرامة مالية على نبيل القروي مرشح الرئاسة السابق

قال مصدر قضائي في تونس، اليوم الجمعة، إن محكمة قضت بتوقيع عقوبة مالية على مرشح الرئاسة السابق نبيل القروي تقدر بنحو 3ر8 مليون دولار.



وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الخطية المالية تتعلق بجرائم جمركية.



ونبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" ومنافس الرئيس الحالي قيس سعيد في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة 2019، يواجه قضايا تتعلق بفساد مالي منذ 2017 وخضع أكثر من مرة للإيقاف قبل انتخابات الرئاسة في 2019.



وغادر القروي بمعية شقيقه النائب غازي القروي تونس واعتقلا في الجزائر في أغسطس الماضي بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.



وغادر الأخوان تونس بعد أسابيع من قرار الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو رفع الحصانة البرلمانية عن جميع نواب البرلمان ما مهد بتحريك دعاوى قضائية ضدهم.