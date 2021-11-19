مصرع فتاة متأثرة بسقوطها من الطابق التاسع في الإسكندرية

لقيت فتاة، تدعى "م.أ"، مهندسة، مصرعها، مساء الخميس، إثر سقوطها من الشقة السكنية الخاصة بأسرتها، والكائنة في الطابق التاسع، تقسيم القضاة، منطقة سموحة، شرقي الإسكندرية، وفارقت الحياة، متأثرة بإصابتها بنزيف وكسور في مختلف أنحاء الجسم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد تلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول ورود بلاغًا من الأهالي، بسقوط فتاة من شرفة عقار كائن في برج الشريف، منطقة سموحة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين من المعاينة الأولية وجود جثة لفتاة مسجاة على الأرض، غارقة في دمائها، فتم نقلها إلى المشرحة بسيارة إسعاف، وتحرر محضر إداريًا بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة كانت مصابة بفيرس كورونا، وتعاني من ضغط عصبي، بسبب مكوثها في المنزل، وقبل الحادث ساءت حالتها النفسية، ما دفعها للتخلص من حياتها، وذلك وفقًا لأقوال أسرتها للشرطة.

ووفقًا لمصدر أمني، جارٍ جمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لشهود العيان، وأسرة الفتاة؛ لبيان ملابسات الحادث وما إذا ما كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وعرض الواقعة على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.