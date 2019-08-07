الذهب عالميا يتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ أكثر من 5 أشهر

تحركت أسعار الذهب عالميًا في مسار عرضي اليوم الجمعة، عند مستوياتها السابقة مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1859.80 دولار.

وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 أشهر بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق في 2022.

ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.83 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ 3 أسابيع.

وارتفع البلاتين 0.2% أيضا ليبلغ 1053.15 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2135.16 دولار للأونصة.