تونس توقع اتفاق تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة والإصلاحات

وقعت تونس اتفاق تمويل مع فرنسا، اليوم السبت، بمناسبة أعمال القمة الـ 18 لمنظمة الفرانكوفونية بجزيرة جربة التونسية، بقيمة 200 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الموازنة والإصلاحات.



وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد إن التمويل سيدعم برنامج الاصلاحات ويساعد الدولة على استعادة التوازنات المالية وخلق فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية مستدامة.



من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن البرنامج الإصلاحي سيساعد تونس تدريجيا على تخطي الصعوبات الاقتصادية، مشيرة إلى استعداد فرنسا لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس.



وتوصلت تونس في وقت سابق إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يصرف أقساطا على مدى 48 شهرا مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات تشمل نظام الدعم والضرائب والتحكم في كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.



وتنتظر تونس اجتماع مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل للمصادقة فعليا على القرض.