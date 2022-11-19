طرح المنزل الأكثر عزلة في العالم للبيع بـ10 ملايين جنيه إسترليني

سيُطرح المنزل البريطاني الأكثر عزلة في العالم، والمحاط بثلاثة جبال و3000 فدان من الأراضي الخضراء وبحيرة، في مزاد هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يصل ثمنه إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

ويقع منزل "سكيدو" في الجبال بالقرب من مدينة كيسويك البريطانية، ووصفه بائعو المزادات بأنه "أبعد منزل في إنجلترا". ويقع على ارتفاع أكثر من 1500 قدم، ولا يمكن الوصول إليه بالسيارة وأقصر طريق للمشي إليه يستغرق حوالي ساعة و 20 دقيقة، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

وفي الوقت نفسه، تقع أقرب قرية إليه "باسنثويت" على بعد أربعة أميال تقريبًا وأقرب متجر في كيسويك على بعد خمسة أميال.

وتم طرح العقار لأول مرة في السوق في عام 2021، ولكن على الرغم من كونه أحد أكثر العقارات مشاهدة في موقع Rightmove، إلا أن افتقاره إلى التدفئة والإنترنت والموقع المعزول تماما وعدم إمكانية الوصول أفشل بيعه.

ويعرض المنزل الأكثر عزلة للبيع مرة أخرى هذه المرة بجانب 3000 فدان من الأراضي حوله، وثلاثة جبال وبحيرة.

لم يتم تقديم أي سعر ولكن يُعتقد أنه معروض للبيع بحوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة الجارديان .

المنزل المواجه للشمال الإنجليزي ليس به كهرباء أو غاز أو هاتف أو جيران، ولا توجد به تدفئة أو إنترنت ويتم الحصول على المياه مباشرة من الجبل، وسيبدأ بيعه في المزاد العلني يوم الأربعاء المقبل.

المنزل نفسه يضم 6 غرف نوم و5 حمامات. ويقع أمام إطلالات جميلة مع عدم وجود مساكن في الأفق بخلاف جدار حجري قديم.