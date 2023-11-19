الناطق العسكري باسم الحوثيين: سنستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، صباح الأحد، أن الجماعة تعتزم استهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية.

وقال في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن الأمر يأتي «انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية، واستجابة لمطالب الشعب اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة للمظلومين في غزة».

ولفت إلى أن الجماعة ستستهدف السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، والسفن التي تشغلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وطلبت من جميع الدول سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.