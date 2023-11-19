المفوض الأممي لحقوق الإنسان ينتقد بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدارس عديدة في غزة

انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فولكر تورك، بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدارس عديدة كان الكثير من المدنيين في قطاع غزة لاذوا إليها.

وأكد تورك في جنيف اليوم الأحد، أن القانون الدولي يطالب بحماية المدنيين، وأردف أن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ 48 الماضية لا يمكن تصديقها".

وأظهر مقطع فيديو تم تسجيله في إحدى مدارس غزة العديد من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى دمار واسع النطاق. وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقوع هجوم إسرائيلي على مدرسة لكنها لم تستطع تقدير عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء هذا الهجوم.

وعلق تورك أيضا على نزوح مئات الأشخاص من مستشفى الشفاء المركزي في غزة خوفا على حياتهم، وقال إن هناك أيضا مئات آلاف الأشخاص من النازحين والفارين، وانتقد الجيش الإسرائيلي الذي يدعو السكان في مدينة خان يونس جنوبي القطاع عبر منشورات بالتوجه إلى ملاجئ آمنة.

وتابع: "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. بغض النظر عن مثل هذه التحذيرات فإن من واجب إسرائيل حماية المدنيين حيثما كانوا".