العاهل الأردني: على المجتمع الدولي الضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إنه على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع كارثة إنسانية جراء ما وصفه بأنه "حرب إسرائيل البشعة على المدنيين".

وأضاف الملك عبدالله الثاني، خلال تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن على القوى العالمية أن تجبر إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي لحماية المدنيين وضمان استجابتها للدعوات للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع دون انقطاع، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان العاهل الأردني قد استقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الجهود المكثفة المبذولة لوقف الحرب على غزة.

وشدد على أن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

من جهتها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية رفضها لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.