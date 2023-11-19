الجامعة العربية تطلق فيديو يوثق معاناة الطفل الفلسطيني في غزة

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيديو يوثق معاناة الطفل الفلسطيني بقطاع غزة، حيث جاء ذلك بمناسبة يوم "الطفل الدولي" والذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام، حيث أعلنت الأسم المتحدة في هذا اليوم "إعلان" حقوق الطفل " واعتمدت "اتفاقية حقوق الطفل".

وقالت الأمانة العامة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي نظرا لما يشهده العالم بأسره من عدوان غاشم لقوات للاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والذي يعد حرب إبادة ضد الأطفال الفلسطينيين وسط عجز دولي عن لجم الآلة العسكرية الإسرائيلية التي حصدت الآلاف من الأطفال.

وتابع البيان: "تدعو جامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية إدارة الاسرة والطفولة)، المجتمع الدولي لتحمل كامل مسئولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، ودق ناقوس الخطر لحمايتهم من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال استناداً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974)، وإعلان الجمعية العامة بشان حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية".

وأضاف البيان أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وما يلحق به من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجوده ومستقبله، وهو أمر لا يقبله ضمير ولاإنسانية، مؤكدا "في يوم الطفل الدولي على حق الطفل الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه، وأن يعيش حياة آمنة مطمئنة بعيدا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد، وبعيدا عن كل أشكال العنف وحقه الكامل بالحماية في ظروف الاحتلال".

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