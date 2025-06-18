الولايات المتحدة تغلق سفارتها في إسرائيل حتى الجمعة بسبب الوضع الأمني الراهن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفارة الأمريكية في القدس ستغلق أبوابها اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة بسبب الوضع الأمني الراهن.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة إكس إلى أن هذا الإغلاق يشمل أيضا الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب.

وأضاف البيان أنه "لا توجد في الوقت الحالي أي إعلانات بشأن إجلاء المواطنين الأمريكيين من إسرائيل"، مؤكدة أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل دائما على وضع خطط طوارئ للمساعدة في إجلاء رعاياها من مناطق الأزمات عند الحاجة.

واختتمت السفارة بيانها بالقول إنها ستقوم بإبلاغ المواطنين الأمريكيين بأي معلومات إضافية تتعلق بخيارات المغادرة فور توفرها.