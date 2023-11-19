فاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف " روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك ونجح يوسف أوباما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية اصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت له ليسددها في المرمى.

وكثف فريق الهلال الليبي محاولاته الهجومية للتعديل، وتألق محمد عواد في الدقيقة السادسة عشرة وتصدى لتسديدة مهاجم الهلال الليبي من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 25 أهدر ناصر منسي فرصة تعزيز التقدم بعدما انفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34 كاد ناصر منسي أن يحرز الهدف الثاني للزمالك من رأسية ولكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من، أحمد ذكي وعمر جابر وعمرو السيسي وسامسون أكينيولا بدلاً من محمد عبد الشافي ويوسف أوباما ونبيل دونجا وناصر منسي، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وفي الدقيقة 61 أهدر سامسون أكينيولا فرصة لتسجيل الهدف الثاني للزمالك بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد حسام " بيسو" ومحمد إبراهيم وكريم عبد الحق وحاتم سكر بدلاً من حمزة المثلوثي وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا"،.

وفي الدقيقة 75 أحرز سيد عبد الله "نيمار" الهدف الثاني للزمالك من مجهود فردي بعدما راوغ مدافعي الهلال الليبي وتوغل داخل منطقة جزاء المنافس وسدد الكرة على يمين الحارس.

ودفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بهشام فؤاد بدلاً من محمد عبد الغني، وبعدها شارك عبد الرحمن نفاد بدلا من محمد عواد، وسعى فريق الهلال الليبي لتقليص الفارق لكن سامسون أكينيولا سجل الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية دون رد .

وشهدت المباراة تواجد أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة لمؤازرة الفريق قبل لقاء أبوسليم الليبي المقبل في الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.