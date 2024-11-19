الداخلية توضح حقيقة تعرض شخص للإهانة من شرطي في الشرقية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أحد الأشخاص تعرضه للإهانة من قِبَل رجل شرطة بمركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وبفحص الفيديو، تبين عدم صحة الادعاء المتداول، حيث إن الواقعة الحقيقية تعود إلى تاريخ 16 من الشهر الجاري، حين حضر الشخص المذكور إلى المركز برفقة "نجل عمه" لزيارة أحد المحتجزين على ذمة قضية، وذلك في غير أوقات الزيارة المحددة.

وأثناء ذلك، تقابلا مع أحد رجال الشرطة، الذي رفض السماح لهما بالزيارة وإدخال الأطعمة بسبب تأخر الوقت، وفقاً للقواعد المعمول بها.

وفي وقت لاحق، تم السماح لهما بإجراء الزيارة في إطار القواعد المنظمة، إلا أن الشخص المذكور قام ببث مقطع الفيديو المتداول، وادعى فيه تعرضه للإهانة من قِبَل رجل الشرطة، وهو ادعاء تبين عدم صحته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص بسبب ادعائه الكاذب.