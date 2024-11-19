مصطفى شوبير: الجيل الجديد لمنتخب مصر سيفوز بكل البطولات

بدا مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر متفائلا وسعيدا بعد مشاركته الأولى مع الفراعنة في التعادل مع بوتسوانا 1-1 في ختام منافسات الجولة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

صرح شوبير عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء "فخور بأول مشاركة دولية مع منتخب مصر، فالظروف لم تساعدنا بعد ضمان الصعود، والتوفيق لم يحالفنا في مباراة الليلة".

وأضاف "أشكر المدرب حسام حسن على منح الفرصة لوجوه جديدة، هناك العديد من اللاعبين المميزين ينتظرون فرصة، وهذا أمر جيد، والجيل القادم سيتحوذ على كل البطولات".

وأتم مصطفى شوبير تصريحاته "فخور بترشيحي ضمن النجوم لجائزتي الكاف كأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب داخل أفريقيا في أول موسم كامل لي مع الفريق، وأتمنى أن تكون الجائزة مصرية".