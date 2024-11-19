إيطاليا: ائتلاف ميلوني يواجه انتكاسة في انتخابات إقليمية بمنطقتين

تعرضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لانتكاسة انتخابية في منطقتين حيث فاز الحزب الديمقراطي المعارض بفارق ضئيل في منطقة أومبريا بوسط البلاد، كما عزز سيطرته على منطقة إميليا رومانيا، التي تعد تقليديا حصنا لليسار.

وجاءت نتائج التصويت الذي استمر يومين وانتهى أمس الاثنين ، تحمل انتصارا واضحا لزعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين ، التي وصفت النتيجة بأنها "استثنائية".

وفازت ستيفانيا برويتي بنسبة 51٪ من الأصوات في أومبريا ، في حين حصل مرشح الائتلاف المحافظ على 46٪ فقط.

وفي منطقة إميليا رومانيا، شمالا، فازت مرشحة اليسار ميشيل دي باسكال بنسبة 57٪ من الأصوات، في تحسين لنتيجة الحزب البالغة 51٪ التي حققها في التصويت الإقليمي الأخير في عام 2020.

وفي الحالتين، فاز مرشح الحزب الديمقراطي دون دعم حركة 5 نجوم، التي دخلت في ائتلاف هش من تيار يسار الوسط.

ويأتي الاختبار الانتخابي الأكبر لميلوني في عام 2025 عندما تتوجه ست مناطق إلى صناديق الاقتراع ، ومن بينها منطقة فينيتو الشمالية المكتظة بالسكان التي تحكمها منذ فترة طويلة رابطة الشمال الشعبوية ، وهي عضو رئيسي في ائتلافها الحاكم.

وحافظ ائتلاف ميلوني على سيطرته على منطقة ليجوريا الشهر الماضي في انتخابات شهدت بشكل مثير استقالة الحاكم اليميني جراء فضيحة.