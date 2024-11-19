شولتس يعرب عن شعوره بخيبة الأمل حيال بيان مجموعة العشرين عن أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن شعوره بخيبة الأمل لأنه رأى أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين لم يوضح على نحو صريح مسؤولية روسيا عن اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وفي ختام اجتماع الدول الصناعية والناشئة الكبرى الـ 20 في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يقصف أوكرانيا بلا رحمة منذ 1000 يوم، 1000 يوم يعاني فيها الناس من جنون العظمة الأعمى ومن عقد النية على توسيع بلده بالقوة".

وأضاف: "هذا لا يكفي عندما تعجز هذه الدول العشرين عن التعبير بوضوح عن مسؤولية روسيا في هذه القضية. كنت أتمنى أن يكون الأمر مختلفًا."

في الوقت نفسه، جدد شولتس رفضه القاطع لتسليم صواريخ كروز طراز "تاوروس" الألمانية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا وأنها ستظل كذلك، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية " أن نتوخى الحكمة في كل ما نقوم به"، وقال إن هذا هو السبب الذي جعله "يقرر بشكل مبكر للغاية بأن تسليم صواريخ موجهة كان سيصبح من وجهة نظره خطأ لأسباب عديدة".

وأضاف شولتس أن هذا ينطبق بشكل خاص لأنه " لا يمكن أن تكون هناك طريقة أخرى للتعامل مع التحكم في الأهداف" وذلك نظرا لإمكانيات وقوة تأثير هذه الأسلحة التي تصل بعيدا إلى عمق الأراضي، وأردف:" وهذا بدوره سيكون نوعًا من المشاركة التي لا أجدها شيئا صائبا".