أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيان صادر عن فرعها بمحافظة سوهاج، ضبط 715 كيلوجراما من الدواجن النافقة و300 كيلوجرام من اللحوم المريضة داخل أحد المتاجر الغذائية الكبرى بالمحافظة، وذلك بعد رصد إعلانات وعروض ترويجية وهمية مرتبطة بالمنشأة.

وأوضحت الهيئة أن حملة تفتيشية نفذها فرعها على المتجر، الذي يضم قسما لبيع الدواجن واللحوم، للتحقق من مدى التزامه بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.

وأسفرت الحملة عن ضبط الدواجن النافقة، وكانت مُعدة للتجهيز والتداول والبيع للمستهلكين، إلى جانب اللحوم المريضة التي ظهرت عليها علامات وبقع مرضية، وكانت تحمل أختاما مزورة ومعروضة للبيع أمام الجمهور.

كما كشفت أعمال التفتيش عن تجهيز منتجات الألبان داخل مكان غير مؤهل لهذا النشاط، ولا تتوافر فيه الاشتراطات الأساسية لضمان سلامة الغذاء، وهو ما يمثل مخالفة للاشتراطات الصحية والرقابية ويشكل خطرا على صحة المستهلكين.

وتحفظت الجهات المختصة على الكميات المضبوطة، وحررت محضرا بالواقعة، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة.

وشددت الهيئة على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي ممارسات تخل باشتراطات سلامة الغذاء أو تعرض صحة المواطنين للخطر.