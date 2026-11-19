افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرضًا لكتاب الطفل بمكتبة الطفل بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتشجيع الأطفال والنشء على القراءة، وإتاحة الكتاب بمختلف المحافظات.



وافتتحت المعرض رشا الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق والتوزيع بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتعليمية، ونخبة من الأدباء والشعراء، إلى جانب ممثلي المؤسسات التعليمية وأصدقاء ورواد المكتبة.



وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض بمجموعة كبيرة ومتنوعة من إصداراتها المخصصة للأطفال، التي تضم عناوين في مجالات المعرفة والأدب والثقافة، وتستهدف تنمية خيال النشء وتعزيز وعيهم، وتشجيعهم على اكتشاف متعة القراءة والارتباط بالكتاب منذ الصغر.



وشهد حفل الافتتاح تقديم الشاعر فوزي عبد الغفار، عضو نادي أدب أشمون وعضو اتحاد كتاب مصر، كما حضر كل من محمد عيد، المدير السابق لفرع ثقافة المنوفية، وعلي أبو الخير، عضو مجلس أمناء الإدارة التعليمية بأشمون والموجه السابق، ونشأت جورج، عضو مجلس أمناء الإدارة التعليمية بأشمون، والشاعرة عايدة جابر، عضو نادي أدب أشمون وعضو اتحاد كتاب مصر، وعبير رشاد، مسؤول التربية الخاصة سابقًا بالإدارة التعليمية بأشمون.



كما شارك في الافتتاح عدد من مديري المدارس والأخصائيين التربويين، وممثلون عن مدارس القطان الخاصة التابعة لإدارة أشمون التعليمية، ومدرسة النيل الخاصة بجريس، ومدرسة النهضة بأشمون، ومدرسة أشمون الجديدة، ومدرسة صالح طراد، إلى جانب مجموعة من أصدقاء المكتبة وروادها.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تعزيز وصول الكتاب إلى الأطفال في الأقاليم، وتوفير إصدارات ثقافية ومعرفية تسهم في تنمية مهاراتهم، وتوسيع مداركهم، وترسيخ عادة القراءة لديهم منذ الصغر.



ويستمر المعرض بمكتبة الطفل بمدينة أشمون حتى 28 نوفمبر الجاري، بما يتيح لأبناء المدينة والمناطق المحيطة فرصة زيارة المعرض والاطلاع على إصداراته والاستفادة من محتواه الثقافي.