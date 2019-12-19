نائب محافظ القاهرة يتفقد مكاتب المراكز التكنولوجية في المنطقة الشمالية







تفقد حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين الخاصة بالمناطق الشمالية، ويرافقه كل من رئيس حي الساحل، أشرف محمد سيد، ورئيس حي الشرابية، مصطفى سعد، حيث تفقد مكاتب المركز التكنولوجي الخاصة بأحياء شبرا، وروض الفرج، والساحل، والشرابية.

كما التقى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بالعديد من العاملين والمسئولين داخل المركز التكنولوجي، والعديد من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول أهم الأهداف التي يسعى المركز التكنولوجي لتحقيقها، والمتمثل في تقديم الخدمة للمواطن بأفضل الأساليب التكنولوجية وبأسرع وقت وبأقل تكلفة.

وتفقد فوزي، مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بحي الساحل، والتقى بالمسئولين عن المركز، وناقشهم في أمر الشكاوي التي ترد على البوابة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعى، لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، ومقدار الوقت الذي يستغرقه الرد على الشكوى على اختلاف موضوعها.

وأكد أن سرعة الرد على الشكوى بوضوح تام يعطي للمواطن انطباعًا بأن وراء هذه الخدمة جهاز إداري يعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، من أجل تحقيق تقدم ملموس بالجهاز الإداري للدولة.