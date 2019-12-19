بومبيو يأمل في أن تسهم المفاوضات الجارية بأفغانستان في خفض العنف

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في أن تسهم المفاوضات الجارية بأفغانستان في تراجع وتيرة العنف، ما يؤدي إلى التوصل لوقف لإطلاق النار.

وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار في واشنطن، نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الخميس - "نأمل أن تدرك جميع الأطراف المعنية في أفغانستان، والحكومة الأفغانية، وحركة طالبان أن حل الأزمة يتمثل في خفض وتيرة العنف، في مسعى للوصول إلى وقف لإطلاق النار".

من جانبه، أعرب جيشانكار عن اقتناعه بضرورة أن تكون عملية السلام بقيادة أفغانية قائلا "نحن قلقون بشأن مستقبل أفغانستان، ونعتقد أن عملية المصالحة يجب أن تكون بقيادة أفغانية، ولدينا كل الثقة في أن المكاسب التي حققها المجتمع الدولي خلال العقدين الماضيين سيتم حمايتها والحفاظ عليها في هذه العملية".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، قد اجتمع أمس الأربعاء بالرئيس الأفغاني أشرف غاني في العاصمة الأفغانية كابول لمناقشة عدد من المواضيع، من بينها ضرورة وقف إطلاق النار.