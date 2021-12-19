أجرت جامعة الأقصر مراسم قرعة بطولة الجامعات لكرة القدم الخماسية أمام معبد الأقصر وسط تفاعل السائحين مع أجواء الحفل، وذلك تشجيعا وترويجا للسياحة.

شهد مراسم قرعة بطولة جامعة الأقصر الأولى للجامعات المصرية لكرة القدم الخماسية، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وذلك في وجود مندوبي الفرق الـ16 المشاركة في البطولة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

وأكد الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، أن اختيار إجراء مراسم القرعة أمام معبد الأقصر جاء بهدف تشجيع ودعم حركة السياحة، لافتًا إلى أن الجامعة نظمت وشاركت في عدة فعاليات بهدف دعم السياحة منها تنظيم احتفالات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، بحضور 120 فنانًا وشخصية مصريين وعربا وأجانب، إلى جانب مشاركة الجامعة في بطولة المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الأقصر، بغرض دعم الجامعة في تنشيط حركة القطاع السياحي.

وأشار محجوب إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص ولا تألو جهدا في دعم كافة الأنشطة الرياضية الجامعية ودعم أبنائها في كافة الألعاب الرياضية لتنمية الوعي بأهمية ممارسة النشاط الرياضي في المجتمع الطلابي، وتوسيع مشاركة نظيراتها من الجامعات المصرية لإمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالرياضيبن الموهوبين، وتحفيز روح العمل الجماعي بما يغرس بداخل الطلاب روح المنافسة الشريفة.

ووجه رئيس الجامعة شكره لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائما على دعم الطلاب والنشاط الرياضي في الدولة، كما شكر رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمهما ورعايتهما لكافة الأنشطة الطلابية.

كما شكر رئيس الجامعة الاتحاد الرياضي للجامعات لدعم الجامعة في تنظيم البطولة، وكذلك الجامعات المشاركة ووفودها الذين تحملوا عناء السفر لمدينة الأقصر، ومديرية الشباب والرياضة بقيادة صلاح رشوان، وإقليم جنوب الصعيد، والهلال الأحمر، وأبناء الجامعة من عمداء وأساتذة لسعيهم في تنظيم البطولة بشكل مشرف يليق باسم جامعة الأقصر.

وأقيمت مراسم سحب القرعة، بساحة ابو الحجاج أمام معبد الأقصر التاريخي، في حفل كبير قدمه الإعلامي خالد النوبي بحضور الدكتور وليد عبدالله، مدير البطولة، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمود عبدالعزيز، مدير الاتحادات النوعية بالشباب والرياضة، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والاستاذ اسماعيل ابو حاكم، مستشار الاتحادات النوعية، والاستاذ بهاء مختار، مدير الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب محمد العماري عضو مجلس النواب، وأستاذ كلية الطب بجامعة الأقصر، ولفيف من عمداء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

بدأ حفل مراسم القرعة بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب محمد عباس، وأعقبها كلمة الدكتور وليد عبد الله، مدير عام البطولة، والذي وجه شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد محجوب، لدعمه الكبير لتنظيم البطولة وكافة الأنشطة الرياضية، وللدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة المنظمة.

وشهدت مراسم إجراء القرعة حضور عدد من السائحين الأجانب والذين تفاعلوا مع أجواء الحفل بالرقص على أنغام أغنية "الأقصر بلدنا" التي غردت بها فرقة الموسيقى العربية، على المسرح، كما قدمت الطالبة مي بكلية الفنون الجميلة بالأقصر عرضًا غنائيًا من بينها "حبيبتي يا مصر"، و "تفاءلوا بالخير"، وسط تفاعل كبير من جانب الطلاب الحضور، ثم أعقب ذلك عروض متنوعة لفرقة الفنون الشعبية بساحة ابو الحجاج.