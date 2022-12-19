أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٢، بالموافقة على منح ٧ شركات استثمارية ميزة الموافقة الواحدة أو «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

ويتضمن القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، الموافقة على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها.

وتضمن القرار ضمن الشركات الممنوحة لـ«الرخصة الذهبية» شركة «هاير اليكتريك ابجیبت لیمتد»، وذلك بالنسبة لمشروع إقامة مجمع صناعي للأجهزة الكهربائية، على مساحة ١٩٧ ألفا و٦٤٢ مترا بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، على أن يتم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى في مارس ٢٠٢٥.

كما تضمن شركة «بازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائي مصر»، وذلك بالنسبة لمشروع تصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة أنواعها، والذي سيقام على مساحة ٦٧٠ ألف متر بمنشأة كمال محافظة بالفيوم، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ۱۳ شهرا وبدء التشغيل بحلول يناير ٢٠٢٣.

وجاءت ضمن الشركات أيضاً، شركة «اس إي وايرينج إيجيبت»، على تمنح الموافقة الواحدة بالنسبة لمشروع تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للمسارات والمركبات بكل أنواعها، والذي سيقام بالمنطقة الصناعية جنوب المستثمرين، مدينة العاشر رمضان - محافظة الشرقية، على أن يتم تشغيل المصنع في من ديسمبر ٢٠٢٣.

وتضمنت القائمة أيضاً شركة «العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية»، وذلك بالنسبة لمشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع كل الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المصنعة ونصف المصنعة ومكوناتها، بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، محافظة المنوفية، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية ٢٠٢٣ والانتهاء من كامل المشروع منتصف ٢٠٢٧.

وجاءت في الرقم ٥ بقائمة الشركات، شركة «مصر للهيدروجين الأخضر» بالنسبة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج قدرة ١٠٠ ميجاوات، بالمنطقة الصناعية، العين النسخة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويكون الانتهاء من المشروع بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

ويمنح القرار الرخصة الذهبية أيضاً لشركة مصر للأمونيا الخضراء، وذلك بالنسبة لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة مليون طن سنوي، بالمنطقة الصناعية - العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم لانتهاء تشغيل المشروع بنهاية عام ٢٠٢٥.

ويمنح القرار الرخصة أيضاً لشركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، لمشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية المشخصات والبيوتكنولوجي ومستلزماتها، والذي سيقام بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، کیلو ۹۸ طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بمشارف طريق الإسماعيلية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون ۱۸ شهراً.

وأخيراً تضمن القرار شركة « سي اف سي للأعلاف والكيماويات»، وذلك لمشروع تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، والذي سيقام على مساحة ٥٠٠ ألف متراً مربعاً بمنطقة الهو الصناعية بقنا، على أن يكون بدء التشغيل في أول يوليو ٢٠٢٥.

وينص القرار على أن تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها، إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ويلزم القرار الشركات المشار إليها، بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكل الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.

وبموجب القرار تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها.