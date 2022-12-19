حركة الشباب تشن هجوما على قواعد الجيش الصومالي والقوات الإفريقية

اندلع قتال عنيف، اليوم الاثنين، بين الجيش الصومالي وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في إقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد بعد هجوم شنه التنظيم على قواعد الجيش وقوات تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في بلدة قوريولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وسائل إعلام محلية، قولها إن القوات الإفريقية قصفت أطراف البلدة خلال القتال، فيما لم تُعَرف بعد حصيلة الضحايا.

وتم إطلاق مهام البعثة الانتقالية في الصومال ATMIS، بعد عملية تشاور شاملة بين الاتحاد الأفريقي، والحكومة الفيدرالية الصومالية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، لتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال AMISOM.

ومهمة البعثة هو دعم الحكومة الفيدرالية في الصومال لتنفيذ خطة الانتقال السياسي، ونقل المسؤوليات الأمنية إلى قوات ومؤسسات الأمن الصومالية، ومكافحة تنظيم حركة "الشباب"، وبدأت البعثة عملها في الأول من أبريل 2022، وهي تشمل مكونات عسكرية وأمنية ومدنية، وتنهي مهمتها بحلول 2024.

ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعاً داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.