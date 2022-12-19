رفع 29 ألف طن مخلفات صلبة و112 ألف كيلو خطرة خلال أسبوع بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع نحو 29 ألف طن مخلفات صلبة و112 ألف كيلو مخلفات خطرة خلال أسبوع.

وشدد الشريف، في بيان اليوم الإثنين، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولا بأول، مؤكدا ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورفعت الشركة 29 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 112 ألف كيلو مخلفات طبية خطرة، خلال أسبوع، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.