بوتين: بحثت مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد

مينسك 19 كانون الأول/ديسمبر(د ب أ)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروس اعتبارًا من الأول من شهر يناير"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".



وأكد الرئيس بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم الاثنين، في العاصمة البيلاروسية مينسك، أن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس.



وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ومينسك لديهما اتفاقيات بشأن ذلك.



وأشار خلال زيارته الحالية إلى مينسك إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس بنسبة 10% خلال عشرة شهور من العام الجاري، وقد يبلغ رقما قياسيا بقيمة نحو 40 مليار دولار.



وشدد الرئيس الروسي على أن بيلاروس ليست جارة طيبة لروسيا فقط، ولكنها حليف أيضا، وبناء على ذلك يتم حل جميع القضايا الاقتصادية.



وأقام رئيس بيلاروس ستقبالا رسميا لنظيره الروسي بوتين في مطار مينسك، وقدم له هدية الترحيب التقليدية المتمثلة في الخبز والملح.



وفي حين أن الاتصالات بين الزعيمين متكررة إلا أن هذه هي أول زيارة يقوم بها بوتين إلى بيلاروس منذ ثلاثة أعوام.



وتعد الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان حليفتين وثيقتين، وتعتمد حكومة لوكاشينكو على موسكو سياسيا واقتصاديا وعسكريا في أعقاب العقوبات التي فرضها الغرب عليهما.



وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، كما فرضا عقوبات على بيلاروس لدعمها موسكو في هذا الغزو.