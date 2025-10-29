روبيو يهنئ تركيا بعيد الجمهورية

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، تركيا في الذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية.

جاء ذلك في رسالة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، بمناسبة عيد الجمهورية التركية الموافق 29 أكتوبر من كل عام.

وقدم روبيو تهانيه باسم الولايات المتحدة إدارة وشعبا إلى الشعب التركي بهذه المناسبة.

وقال إن العلاقات التركية الأمريكية تحمل أهمية بالغة من أجل السلام والأمن والرفاه العالمي.

وأضاف أن تركيا حليف قيّم في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، كما أنها "شريك بالغ الأهمية نتقاسم معه العديد من المصالح المشتركة من الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب إلى توسيع نطاق التجارة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة".

وأشار إلى استمرار التعاون الثنائي بين البلدين من أجل جعل الأمريكيين والأتراك والمجتمع الدولي أكثر أمنا وازدهارا، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة القوية والتحالف الثنائي أكثر.

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.