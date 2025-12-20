أطباء السودان: الدعم السريع أطلقت سراح 9 كوادر من أصل 73 في نيالا

أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، إطلاق سراح 9 من أصل 73 كادرا طبيا محتجزا لدى "قوات الدعم السريع" بسجون نيالا مركز ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.

وقالت الشبكة المستقلة في بيان، إن "القوات المسئولة عن حراسة سجني دقريس وكوبر، الخاضعين لسيطرة الدعم السريع بمدينة نيالا أطلقت سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزين، من جملة 73 كادرا طبيا، دون توفر أية معلومات حول مصير بقية المحتجزين".

واعتبرت الخطوة "إيجابية وفي الاتجاه الصحيح"، مؤكدة "ضرورة استكمالها بالإفراج عن جميع الكوادر الطبية والمدنيين المحتجزين دون استثناء، وضمان سلامتهم واحترام حقوقهم الإنسانية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية".

الشبكة دعت إلى "السماح العاجل للمنظمات الأممية بالوصول إلى المحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم التي تجهل مصيرهم، في ظل التعتيم المفروض على أوضاع المحتجزين قسرياً بمدينة نيالا".

كما حملت "قيادات الدعم السريع المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المدنيين المحتجزين في هذه الظروف بالغة السوء".

وطالبت "بإطلاق سراحهم فوراً، واحترام القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي في مناطق النزاع".

وحتى الساعة 5:45 (ت.ج)، لم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص.

والجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان قتلت 1858 شخصا وأصابت 490 آخرين، منذ اندلاع النزاع في البلاد منتصف أبريل 2023.

وأضافت المنظمة في بيان أنه "في مدينة نيالا تم احتجاز ما لا يقل عن 70 من العاملين في المجال الصحي إلى جانب نحو 5 آلاف مدني خلال الأشهر الماضية".

والخميس، أعلنت شبكة أطباء السودان، في بيان، مقتل 234 من الكوادر الطبية وإصابة 507 وفقدان 59 آخرين منذ اندلاع الحرب في البلاد.

وذكرت أن "73 من الكوادر الطبية محتجزون في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، في أوضاع بالغة السوء"، بمناطق تخضع لسيطرة قوات "الدعم السريع".

ويقدر عدد المحتجزين لدى "قوات الدعم السريع" بأكثر من 19 ألفا، بحسب آخر إحصائية لأطباء السودان في 10 ديسمبر الجاري.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.