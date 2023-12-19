رئيس مدينة دمنهور يفتتح منفذا جديدا للسلع الغذائية واللحوم

افتتح محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، منفذ بيع المنطقة الشمالية العسكرية للسلع الغذائية واللحوم البلدية، بشارع النصر بحي شبرا بمدينة دمنهور، بعد إعادة تطويره وتوسعته.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار" التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كل السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد رئيس مدينة دمنهور، أن المنفذ يوفر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية مثل السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس متوفرة بنسبة تخفيض تصل 25%.

كما يضم المنفذ جناحا لتوفير اللحوم البلدية الطازجة بأسعار اقتصادية، ويأتي ذلك في إطار لتكليفات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

ووجه «کچك»، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكل المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، الحملات التفتيشية الأخرى لضبط الأسعار خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة.