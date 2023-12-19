الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك الروسية.

وقال بيان الوزارة إنه "تم إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة صباح اليوم الثلاثاء"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وأضاف البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، في 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، بحسب سبوتنيك.