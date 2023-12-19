أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، عن رضاه عن تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونج-18.



واعتبر كيم عملية الإطلاق، عرضا عمليا لما قال إنها الحالة الفعلية والموثوقية للقدرات الضاربة الهائلة والردع المطلق للحرب النووية الذي تمتلكه القوات المسلحة الكورية الشمالية، وفقا لوكالة يونهاب.



وقال كيم إنّ عملية الإطلاق كانت مناسبة لإظهار العمل الذي استعدت له كوريا الشمالية بوضوح والخيار الذي ستتخذه عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا ضدها.



وأكد أن التدريبات أظهرت مرة أخرى بشكل واضح إرادة كوريا الشمالية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة وقوتها الساحقة.



وشدد أيضا على ضرورة أن يواجه الشمال التهديدات العسكرية بمزيد من الأعمال الهجومية من خلال تبني طريقة أكثر تطورا وتهديدا عندما يواصل من وصفهم بالأعداء اتخاذ خيار خاطئ.



من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية ستدرك أن استفزازاتها لن تؤدي إلا إلى ألم أكبر، في إشارة إلى سلسلة تجاربها الصاروخية.



وكانت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، قالت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف شخصيا على تدريب إطلاق صاروخ «هواسونج - 18» الباليستي العابر للقارات الأكثر قوة في البلاد.



وقالت الوكالة في تقريرها عن الإطلاق الذي جرى يوم الإثنين: «تم تنظيم تدريب إطلاق صاروخ هواسونج - 18 الباليستي كإجراء عسكري هام لإظهار بوضوح إرادة وقوة الرد الكبيرة للقوات الاستراتيجية النووية لدى كوريا الشمالية وقوتها الفريدة للأعداء».



وقال الجيش الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا مجهولاً باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخًا قصير المدى، وسط تكهنات بأن الصاروخ الأخير قد يكون صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.