نقيب المهندسين يثمن قرار إنشاء نقابة التكنولوجيين

ثمن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، قرار لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالموافقة على إنشاء "نقابة التكنولوجيين"، وقبول مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار وتنظيم قانون "نقابة التكنولوجيين".

وقال النبراوي، في بيان له اليوم: "إن نقابة المهندسين ستدعم بشدة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجي الكليات والمعاهد التكنولوجية"، مؤكدًا أن هذا القرار يتوافق مع مقترح وتوصية نقابة المهندسين بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، بجانب المطالبة والدعوة بأن يتم توجيه طلاب التعليم الفني لتنسيق قبول الكليات والمعاهد التكنولوجية الجديدة.

وشدد النبراوي، على أهمية إنشاء نقابة للتكنولوجيين تجمع تحت مظلتها الخريجين الحاصلين على الشهادات التكنولوجية، والذي أصبح بدوره تخصصًا مهما وحيويا في قطاعات عديدة، في ظل توسع الدولة في إنشاء الجامعات التكنولوجية، كما يتماشى مع مساعي النقابة لإصلاح التعليم الهندسي.

يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي سبق أن قدم مقترحًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إنشاء نقابة للتكنولوجيين.

ووفقًا لمشروع قانون إنشاء "نقابة التكنولوجيين"، سيتمتع بعضوية النقابة، الخريجيون الحاصلون على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها.