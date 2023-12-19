إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 15 محافظة عراقية عدا إقليم كردستان بنسبة مشاركة بلغت 41%.

وأظهرت النتائج الأولية التي مثلت أكثر من 94% من إجمالي النتائج الكلية تقدم القوائم الشيعية الكبرى في قوى الإطار التنسيقي الشيعي المهمينة على مقاعد البرلمان على مقاعد مجالس المحافظات في محافظات وسط وجنوبي العراق للسنوات الأربع المقبلة.

كما أظهرت النتائج هيمنة القوى والأحزاب السنية على المحافظات ذات الكثافة السكانية السنية في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.

فيما حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على المرتبة الأولى في محافظة كركوك.

وذكرت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41% حيث بلغ عدد المصوتين في الانتخابات أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من أصل أكثر من 16مليونا 158 ألفا يحق لهم التصويت في الانتخابات عبر البطاقة البايرومتربية حصرا.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن النتائج أولية غير قابلة للطعن لكنها قابلة للتغيير.